شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ضربات الأمن العام.. القبض على 30 هاربًا من أحكام متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمطلوبين أمنيًا. Advertisements ونجحت جهود الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط 30 شخصًا فى قضايا متنوعة بأماكن متفرقة. يذكر أن الأمن العام نجح على مدار 4 سنوات، في تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

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