9 أيام.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تشهد الشهور المتبقية من العام الجاري 2019، نحو 9 أيام إجازة رسمية، بين أعياد قومية ودينية واجتماعية.

ويرصد الخليج 365، الإجازات المتبقية من العام في السطور التالية:

يوليو

الإجازة يوم 23 يوليو بمناسبة الاحتفال بثورة يوليو 1952

أغسطس

يضم العدد الأكبر من أيام الإجازات المتبقية من العام، وتشمل: السبت 10 أغسطس، وقفة عيد الأضحى (وفي ذات الوقت عُطلة رسمية)، وفقا للحسابات الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية، ومن الأحد 11 أغسطس وحتى الأربعاء 14 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى.

السبت 31 أغسطس: عيد رأس السنة الهجرية 1441

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سبتمبر

لا يوجد به إجازات رسمية

أكتوبر

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة احتفالاً بنصر أكتوبر 73

نوفمبر

السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.

ديسمبر

لا يوجد به إجازات رسمية