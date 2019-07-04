رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات.
وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
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