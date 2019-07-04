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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
نشر وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة توضح أعداد طلاب الصف الأول الثانوي الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة.
وقال الوزير في منشور على صفحته: "كثرت المحاولات من البعض للتشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله، ونحن نتحدى هؤلاء أن يقدموا دليلاً واحدًا على ما يتشدقون به ليل نهار".
وأضاف: "قد كانت أخر صيحة في عالم التشكيك هي إدعاء أن مدارس بأكملها رسبت ووصل الأمر أن يدعي البعض رسوب طلاب بسبب التقنيات والتابلت في خطابات إعلامية رسمية، وتبين أن هذه المدارس لطلاب الخدمات الذين امتحنوا ورقيًا في كل المواد".
وتابع: "أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة، تحققوا وتبينوا الكلام المرسل واطلبوا الدليل ممن يطلق هذه الأكاذيب بلا خجل أو علم أو سند".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يوضح أعداد الناجحين والراسبين في امتحانات الأول الثانوي (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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