اليوم.. الحكم على المطربة "شيما" و19 آخرين لاتهامهم بالدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، حكمها على المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، و19 متهمًا ومتهمة آخرين، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة، والاتجار في البشر.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، صاحب كافية بالمهندسين، وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت تحقيقات القضية، كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين آخرين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب.