أخبار مصر | انطلاق أولى فعاليات "من جد وجد" لتعليم فنون الرسم والنحت بالمتحف المصري في التحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق أولى فعاليات "من جد وجد" لتعليم فنون الرسم والنحت بالمتحف المصري في التحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بالمتحف المصري في التحرير ورش العمل التطبيقية "اكتشف موهبتك" وذلك في إطار خطة قطاع المتاحف بوزارة الآثار للنشاط الصيفي المقدم لجميع الفئات العمرية تحت عنوان "من جد وجد".

ونظم القسم التعليمى بالمتحف المصري في التحرير ورشة لتعليم مبادئ الرسم مجانًا مع الفنانة مارلين ميشيل المعيد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية والتي ستنتظم الأربعاء من كل أسبوع ولمدة شهر تستهدف المراحل العمرية من 6 : 9 ومن 9 : 12 سنة.

وبدأت أولى فاعليات البرنامج بجولة داخل المتحف تركزت على الكتابات وفن الرسم والنقش والنحت في الحضارة المصرية القديمة، وتضمنت توضيح هذه المهن التي تمثل تكامل المنظومة المجتمعية في مصر القديمة.

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ونبهت الجولة على أبرز الشخصيات في هذه المجالات وما بذله كل منهم من جهد حتى وصل لمكانته المرموقة، وتلى الجولة ورشة عمل تطبيقية لتعلم مبادئ فن الرسم؛ والتي تهدف إلى زيادة إنقان فن الرسم والنقش لدى الطفل، فضلًا عن تنمية قدرات الطفل الخيالية والحسية وأيضا الإبداعية.

ويهدف البرنامج أيضًا لتعديل سلوكيات الطفل والتخلص من مشاكل الانفعالية والانعزالية لديه وتنمية الحس الذوقي والجمالي بالإضافة إلى زرع القيم المبادئ النبيلة في نفسية الطفل من خلال الرسومات.

والرسم لدى المصريين القدماء كان يعد بمثابة عامل مساعد في مجالي المعمار والنحت، واعتبر أيضا فنًل مستقلًا، وعُرف الفنانون بداية من "عصور ما قبل الأسرات".

وكان المصري القديم يحاكي الطبیعة بواسطة الرسم المفعم بالألوان المتعددة، ولا أدل على مهارته من جدران المقابر المكسوة بمشاھد ملونة، ھى التي بینت لنا المستوى الرفیع والمقدرة الفائقة التى بلغھا الفنان المصري فى ھذا المجال.