أخبار مصر | بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15% اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء صرف معاشات يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15% اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يوليو الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد بزيادة 15%، اعتبارًا من اليوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق غدًا الجمعة، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد بدأت صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من يوم الاثنين الماضى أول شهر يوليو وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من اليوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2019، وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.