شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى من فواتير الكهرباء.. اعرف إزاى تقدم شكوتك وتحلها بـ5 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، يوليو الجارى، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرارها فى دعم وتلقى شكاوى المواطنين من خلال منصات تلقى الشكاوى المختلفة التى تطلقها الوزارة وكان أخرها تطبيقات الهواتف المحمولة.



”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية طرق يمكن للمواطن من خلالها تقديم شكوى للكهرباء خاصة شكاوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء كما يلى:

