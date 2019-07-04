شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نظام المعاش المبكر الجديد للعاملين بالسكة الحديد × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن نظام المعاش المبكر الذى أقرته هيئة السكة الحديد مؤخرا للعاملين بها وشروط الاستفادة منه ومزاياه للعامل المتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر.



1ـ اعتمد مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد برئاسة المهندس أشرف رسلان تعديلا فى لائحة شئون العاملين بالهيئة يسمح بالمعاش المبكر للعاملين بالهيئة.



2ـ يسمح بالمعاش المبكر للعاملين بالهيئة ابتداء من سن الـ50 عامًا.



3ـ يحصل كل عامل يتقدم بطلب للحصول على معاش مبكر على 5 علاوات سنوية.



4ـ يحصل العامل البالغ 50 عامًا على معاش 55 سنة.



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5ـ يخصم من مكافأة نهاية الخدمة التى يحصل عليها العاملون فى السكة الحديد بعد إحالتهم للمعاش نسبة 35%.



6ـ النظام الجديد الذى أقره مجلس المديرين بالهيئة يشترط موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على كل طلب بما يتماشى مع احتياجات الهيئة.



7ـ أى عامل يتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر ليس من الضرورى الموافقة على طلبه.



8ـ رئيس هيئة السكة الحديد هو من يحدد الموافقة من عدمه بناء على احتياجات الهيئة ووجود عجز فى تخصصه من عدمه.



9ـ أى عامل يتعدى سن الـ50 عامًا أو سنه أقل من 60 عامًا يمكنه التقدم بطلب للمعاش المبكر على أن يضاف له 5 علاوات دورية سنوية أو بما يجعله يصل إلى معاش 60 عام إذا كان سنه تاريخ تقديم الطلب يزيد عن 55 عامًا.



10ـ العامل الذى سنه 50 سنة خلال تقدمه بطلب الحصول على المعاش المبكر يحصل على 65% من مكافآة نهاية الخدمة البالغة حاليا 110 آلاف جنيه ثم تزيد هذه النسبة فى حالة كان سنه خلال تاريخ تقدمه للطب والموافقة عليه يزيد عن 50 سنة.