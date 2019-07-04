شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل النجاح فى كل مادة بالصف الأول الثانوى ونسب دخول الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعداد طلاب الصف الأول الثانوى الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة.



وقالت وزارة التربية والتعليم: كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك فى الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله ونحن نتحدى هؤلاء أن يقدموا دليلاً واحداً على ما يتشدقون به ليل نهار، وقد كانت أخر "صيحة" فى عالم التشكيك هى إدعاء أن مدارس بأكملها رسبت، وقد وصل الأمر أن يدعى البعض رسوب طلاب بسبب التقنيات والتابلت فى خطابات إعلامية رسمية، وقد تبين أن هذه المدارس لطلاب الخدمات الذين امتحنوا ورقيًا فى كل المواد.



وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أردنا العرض بشكل علمى الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين فى كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثانى وكذلك نسبة النجاح فى كل مادة على حدة.



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واختتمت الوزارة: تحققوا وتبينوا الكلام المرسل واطلبوا الدليل ممن يطلق هذه الأكاذيب بلا خجل أو علم أو سند.



