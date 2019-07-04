أخبار × 24 ساعة.. منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد إجبارى على جميع المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفاة الشيخ خالد نجل حاكم الشارقة وإعلان الحداد بالإمارات وتنكيس الأعلام انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 5 آلاف طن يوميا مع نهاية الموسم التضامن: صرف معاشات يوليو المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15% غدا منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد إجبارى على جميع المصريين التأمين الصحى الجديد: تسجيل المواطنين بالوحدات من 8 صباحا حتى 8 مساء إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل نقابة الفلاحين تشيد بالتجربة الرائدة لتوفير المياه فى وزارة الرى وتطالب بتعميمها Advertisements "البحوث الزراعية": استنباط 3 أصناف جديد للقطن توفر 20% من مياه الرى نائب رئيس امتحانات الثانوية: "شوفنا مسرحيات وأفلام بالامتحانات وتعاملنا معها" نائب رئيس امتحانات الثانوية: كل طالب سيحصل عل حقه فى التصحيح التعليم : رصدنا 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة وغش جماعى ببعض اللجان الهجرة تعقد الاجتماع الثانى للجنة بحث دمج المصريين بالخارج فى جهود الاستثمار غداً طقس معتدل شمالاً حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة صور.. بكاء وشكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

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