شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى لـ 239 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشأن متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ 239 ألف فدان الموسم الحالى طبقا للحصر النهائى لمديريات الزراعة.

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحا ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن الى ما يقرب من 239 ألف فدان، مؤكدا أن هناك متابعات دورية لزراعات القطن لزيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس شئون المديريات، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة،بمختلف المحافظات، بتوفير جميع احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل الصيفية لزيادة الإنتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرورالدورية على الجمعيات الزراعية، وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج.