شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفحص عروض الشركات لتوريد 55 ألف طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،اليوم، الخميس،العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى توريد 55 ألف طن زيت طعام، من خلال المناقصة التى طرحتها الهيئة، لتوفير زيت الطعام لطرحه للمواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

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كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض لرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز، كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين، لافتة إلى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفة هى "الصين والهند وفيتنام".