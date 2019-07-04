شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب تنزانيا تغادر القاهرة بعد توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، منتخب تنزانيا عائدا إلى بلاده بعد توديعهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

وأوضح مصدر بمطار القاهرة، أنه تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المنتخب وإنهاء إجراءات السفر على متن الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، من مبني الركاب 3.

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