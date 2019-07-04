أخبار مصر

بعثة منتخب تنزانيا تغادر القاهرة بعد توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب تنزانيا تغادر القاهرة بعد توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، منتخب تنزانيا عائدا إلى بلاده بعد توديعهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

وأوضح مصدر بمطار القاهرة، أنه تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المنتخب وإنهاء إجراءات السفر على متن الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، من مبني الركاب 3.

بعثة منتخب تنزانيا (1)

 

Advertisements

 

بعثة منتخب تنزانيا (2)

 

 

بعثة منتخب تنزانيا (3)
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة منتخب تنزانيا تغادر القاهرة بعد توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا