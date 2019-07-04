شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصل ثواب الدعاء للمتوفى؟..تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى :الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن : أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به.

لذلك روى البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك، وقال الحافظ في الفتح : وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولاسيما إن كان من الولد.