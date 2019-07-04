شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: تميم وأردوغان يدعمان إخوان ليبيا للسيطرة على المصرف المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه لم يعد هناك شك لدى أى شخص فى ارتباط تنظيم الحمدين وتركيا بالجماعات الإرهابية فى ليبيا عبر تمكينهم للسيطرة على أبرز وأهم مفاصل الدولة الليبية وهو المصرف المركزى الليبى؛ لتسهيل سرقة تميم وأردوغان لثروات الشعب الليبى فى ظل حالة الفوضى.







ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، أن عضو مجلس النواب الليبى إبراهيم الدرسى، كشف جانبًا من تفاصيل العلاقة الوطيدة بين الإرهاب ونظامى قطر وتركيا، مشيرًا إلى أن مثلث الإخوان الشرير يبدأ من قطر وتركيا وينتهى بالدول التى انتشر فيها هذا التنظيم الخبيث، وما تسبب به من انقسام وحروب واقتتال بين الشعب الواحد، وما يحدث فى ليبيا هو نتاج هذا التنظيم الذى أوجد الحروب والاقتتال والانقسامات بالقوات المسلحة.