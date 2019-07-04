التأمين الصحى الجديد: مسح طبى شامل لكل متقدم للتسجيل بالمنظومة مجانًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن إجراء مسح طبى شامل لكل مواطن يتقدم للتسجيل بالمنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد، من خلال الوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظة.

ويبلغ عدد الوحدات الصحية التى يستطيع من خلالها المواطن التسجيل فى المنظومة 20 وحدة من أصل 35 وحدة بالمحافظة.

وتقدم وحدات الرعاية الأولية وفقًا لقانون التأمين الصحى الشامل خدمات الفحص الشامل والعلاج للمنتفعين.

ويوقع الكشف والفحص الطبى من خلال طبيب الأسرة بالوحدة الصحية، الذى يفتح الملف الطبى للمريض لتسجيل كافة بياناته وتاريخه المرضى.

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