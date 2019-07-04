شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: تركيا حجبت 245 ألف موقع إلكترونى منذ نهاية عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جمعية حرية التعبير عن الرأى تقريرها التحليلى لمحتوى المواقع الإلكترونية والإخبارية والتواصل الاجتماعى التى حظرت السلطات التركية الدخول إليها خلال عام 2018.

وفى تقريرهما بعنوان تحليل محتوى المواقع الإلكترونية والإخبارية والتواصل الاجتماعى التى حظرت السلطات التركية الوصول إليها خلال عام 2018″، كشف يامان أكدنيز وأوزان جوفان الستار عن دراستهما تحت عنوان “الشبكة المعطلة”.

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وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نهاية عام 2018، حظرت السلطات التركية الدخول إلى 245 ألفا و825 موقعًا إلكترونيًّا، مفيدًا أن 177 ألفا و515 موقعًا من بين هذه المواقع تم حجبها على يد وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومن ثم حجبتها هيئة إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تولت المحاكم والنيابات العامة ومحاكم الصلح والجزاء حجب 9227 موقعًا.

وتصدر موقع صحيفة سوزجو" المعارضة قائمة أكثر المواقع الإخبارية المحجوبة أخبارها من دون حجب المواقع خلال عام 2018 بواقع 204 أخبار، تلاه موقع صحيفة “جمهوريت” المعارضة أيضًا بواقع 196 خبرا، ومن ثم جاء موقع صحيفة حريت بواقع 190 خبرا.

وأشار التقرير إلى رصد 3306 روابط خبر تم حجبها خلال عام 2018، حيث تم حجب هذه الأخبار بموجب 159 قرارا من محاكم الصلح والجزاء، و618 قرارا من جهات مختلفة.