شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، على صفحته في فيسبوك استئناف الملاحة الجوية اليوم الأربعاء بعد توقفها نتيجة لقصف. كان الإعلام الحربى للجيش الوطنى الليبى قد أعلن تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة التركية بدون طيار فى طرابلس. Advertisements وقال مكتب المتحدث العسكرى الليبى فى بيان صحفى - حصل الخليج 365 على نسخة منه - الأربعاء، إن سلاح الجو الليبى دمرغرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

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