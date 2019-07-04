شكرا لقرائتكم خبر عن تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار للتحريف الذى يقوم به عناصر الإخوان وإعلاموهم عبر قنوات الجماعة التى تبث من الخارج، والتى تكشف عن الوجه الحقيقى لهذه الجماعة فى تعاملها مع الدين والصحابة والأنبياء، من أجل إقناع مريديهم أن هذه الجماعة من السماء، فخرج علينا قطب العربى، أحد القيادات التابعة لجماعة الإخوان، عبر برنامج الإعلامى الإخوانى محمد ناصر، ليشبه محمد مرسى العياط بسيدنا عمر بن الخطاب.



وقال قطب العربى، إن محمد مرسى يذكرنى بشخصية عمر بن الخطاب، وأن سيدنا عمر كان شخصًا قويًا والناس تخاف منه، وبعد وصوله للإمارة أصبح شخصًا مختلفًا، فهو نفس الأمر كان مع محمد مرسى لأنه كان صلبًا وحادًا فى بعض الأوقات.