شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة داخل قنوات الإخوان.. والسبب شهادة أحد حلفائها بأن الجماعة عاجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إحدى حلقات برامج قنوات الإخوان خناقة بين الضيوف على الهواء، عندما تعالت الأصوات بين اثنين من قيادات الإخوان حول وضع الجماعة فى الفترة الحالية والأخطاء التى وقت بها.



وخلال حلقة لبرنامج "مصر النهاردة" المذاعة على قناة مكملين الإخوان، وأثناء إعطاء محمد ناصر الإعلامى الإخوانى، الكلمة للقيادى الإخوان قطب العربى للحديث عن وضع الإخوان، وزعم فيها قطب أن الإخوان أظهرت صمودها بعد عزل محمد مرسى وسقوط الإخوان ليرد عليه أحد الضيوف، ويؤكد أن جماعة الإخوان عاجزة ولم تستطع فعل أى شىء.



وفضح الضيف الذى من حلفاء الجماعة الهاربين فى الخارج، التنظيم مؤكدًا أن مشكلة الإخوان فى قياداتها وأن التنظيم أصبح عاجزًا ولا يمكنه أن يقدم أى شىء، ليرفض قطب العربى القيادى الإخوانى تلك التصريحات تحت مزاعم أن الضيف يتنحى على الجماعة - على حد زعمه.