شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على المطربة "شيما" بتهمة ممارسة الدعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، حكمها على المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف"، و19 متهمًا ومتهمة آخرين، بممارسة وتسهيل الدعارة.

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وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليًا.

كانت تحقيقات القضية كشفت عن أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ.م.ا"، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.