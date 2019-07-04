شكرا لقرائتكم خبر عن منسق التأمين الصحى: هيئة التأمين الجديدة جهة تحصيل الاشتراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، إن هيئة التأمين الصحى الجديدة، ستبدأ فى تحصيل الاشتراكات بداية من أول سبتمبر المقبل.

وأضاف المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى : "تلزم الهيئة بتحصيل اشتراكات أصحاب العمل والمعاشات والموظفين، كما يسدد العامل غير الخاضع لمؤسسة اشتراكاته وأسرته بالهيئة بنفسه.

وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدةن فى محافظة بورسعيد، الإثنين، الماضى، على أن تشمل كل المواطنين، وبدأ تسجيل المنتفعين فى 20 وحدة صحية و7 مستشفيات تتوفر فيهم أعلى سبل الرعاية الطبية المتكاملة.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى تعمل تجريبيا حالياً، لمدة شهرين متتالين من بداية التطبيقن، ويحصل المواطنين على أعلى مستوى من الرعاية .