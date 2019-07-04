شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مكتب التنسيق انطلاق اختبارات القدرات بداية من يوم السبت المقبل 6 يوليو الجارى، أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إجابات أهم الأسئلة الشائعة والمهمة حول اختبارات القدرات الى تعد أول مراحل تنسيق 2019.

متى تبدأ اختبارات القدرات؟يمكن للطالب التقدم لأداء اختبار القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى الفترة من يوم السبت الموافق 6/7/2019 حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019.ما خطوات التقدم لاختبارات القدرات؟

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومى أو رقم الجلوس الخاص به، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 20 يوليو 2019.

بعد تسجيل الطالب فى اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، والتى تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها، المدرسة، الشعبة التى درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة به.

كما يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

كما تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

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يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، و لن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى.

تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

هل يمكن التقدم لأكثر من نوع من اختبارات القدرات؟

نعم، يمكن التقدم لأكثر من نوع للاختبارات والتسجيل به.

هل يمكن للطالب الراسب فى اختبارات القدرات التقدم مرة أخرى؟

لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

وما هى الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبار القدرات؟

رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة، وصورة منه لكل نوع قدرات، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتى تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات.

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www.tansik.egypt.gov.eg

ما الكليات التى تشترط إجراء اختبارات القدرات؟كليات التربية الرياضيةشعبتا التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف).كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوانكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوانكلية التربية الفنية جامعة المنياشعبتا التربية الفنية بكلتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويسكليات الإعلامسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى:وماذا عن طلاب الشهادات المعادلة؟

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%، فيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لهم فى مواعيد لاحقة، ويتم إصدار بيان إعلامى فى حينه.

