5 توجيهات من "الصحة" لمديري مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة، مديري المستشفيات والوحدات بمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، بضرورة الاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وفقاً لأعلى معايير الجودة، باعتبارها المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة، فضلًا عن الاهتمام بمراجعة دورية للصيانة لجميع المنشآت الطبية، للحفاظ عليها وضمان استدامة المنظومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده قيادات وزارة الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، مع مديري 7 مستشفيات و20 وحدة طب أسرة تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الشامل، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال بيان بوزارة الصحة، إن الاجتماع تناول استعراض خطة التشغيل التي تمت خلال أول ثلاثة أيام من التشغيل التجريبي للمنظومة بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة.

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ووجهت وزارة الصحة مديري وحدات طب الأسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات لمدخلي البيانات لسرعة فتح الملفات للأسر، خاصةً مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين المنتفعين بالمنظومة، كما وجهت مديري المستشفيات والوحدات بتقديم تقارير يومية عن العمل لغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتم التشديد على ضرورة التزام الفريق الطبي بالزي الخاص بالمنظومة الجديدة، والاهتمام بالمظهر الخارجي لمقدمي الخدمة الطبية، وكل من يعمل داخل المنظومة، لأنهم الصورة المشرفة للمنظومة الجديدة.

وأوضح البيان أنه تم التشديد على أن أهم ما يميز المنظومة الجديدة هو تطبيق النظام والحفاظ عليه، وأنه لا بديل عن النجاح وخدمة المرضي وتحقيق رضا المرضى عن الخدمة المقدمة، لتصبح بورسعيد نموذجاً يحتذى به لبقية المحافظات في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، طبقا لرؤية القيادة السياسية.