من التكييف للبوتاجاز.. تعرف على أسعار الأجهزة المنزلية لمصنع 360 الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

تصوير - هاني رجب:

قال المهندس طارق زيدان، رئيس مصنع 360 الحربي، إن المصنع لديه 5 خطوط رئيسية للمنتجات المدنية التي يتم تسويقها حالياً بالسوق المحلية.

وأضاف "زيدان" في حوار لمصراوي يُنشر لاحقًا، أن الخطوط تشمل: السخانات التي تعمل بالبوتاجاز والغاز الطبيعي بسعتي 5 و10 لتر، والبوتاجازات 3 و4 و5 و6 شعلة، وهذه البوتاجازات منها ما هو مطور ومنها ما هو شعبى، وبدأ العمل في هذا الخط منذ الستينات إلا أنه خضع للتحديث والتطوير.

كما يُنتج المصنع الغسالات "الفول أوتوماتيك"، للتحميل العلوي والأمامي، والثلاجات بسعات مختلفة تبدأ من 9 قدم وصولاً إلى سعات 14 و16 و18 قدم، فضلاً عن "الديب فريزر" 7 درج، والتكييفات 1.5 و2.25 و3 حصان (بنوعيها بارد فقط ، وبارد-ساخن).

وأوضح "زيدان" أن خط الإنتاج الخاص بالثلاجات طاقته السنوية تبلغ 70 ألف ثلاجة، أما البوتاجازات فننتج حوالي 70 بوتاجاز يوميا بما يعادل 2100 شهريا و25 ألف بوتجاز سنويا، وبالنسبة لخط إنتاج السخان الغاز فطاقته الإنتاجية 60 ألف سخان/السنة، وبالنسبة لخط إنتاج التكييف فالمصنع ينتج ما يقرب من 40 ألف تكييف سنوياً بمختلف القدرات.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في السخان والبوتاجاز تبلغ 100%، أما الخطوط المستحدثة مثل التكييفات والثلاجات والغسالات فتترواح نسبة المكون المحلي من 30% إلى 60%، بالإضافة إلى أن إدارة الشركة تسعى لزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها حتى تصل إلى 100% وفقا لخطة ورؤية وزارة الإنتاج الحربي في زيادة المكون المحلي بمنتجاتها لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد.

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أسعار المنتجات

قال المهندس طارق زيدان، إن أسعار السخان سعة 5 لتر تبلغ 1600 جنيه، وسعة 10 لتر 2150 جنيهًا، والديب فريرز 5 درج يبلغ 7170 جنيهًا، والـ7 درج 7990 جنيهًا، والثلاجة الـ220 لتر 5400 جنيه، والــ500 لتر 9150 جنيهًا، والثلاجه الـ410 لتر 8300 جنيه.

وتبلغ أسعار الثلاجة الـ420 لتر والتي تحتوي على شاشة ديجتال نحو 9655 جنيهًا، والثلاجة 518 لتر بتقنية sbs يبلغ سعرها 17610 جنيهات، والثلاجة الـ510 لتر بتقنية الـFD يبلغ سعرها 22300 جنيه، والثلاجة الميني بار يصل سعرها إلى 3040 جنيهًا.

وأضاف أن البوتاجاز 4 شعلة لوكس يبلغ سعره 2145 جنيهًا، والـ5 شعلة الاستنالس لوكس 2400 جنيه، والبوتاجاز 3 شعلة 1100 جنيه، أما سعر الغساله الأوتوماتيك تحميل أمامي سعة 7 كجم يبلغ سعرها 5930 جنيهًا، والغسالة الـ10 كجم تحميل علوي يبلغ سعرها 4850 جنيهًا، وبالنسبة لأسعار التكييفات يبلغ سعر الـ1.5 حصان بارد 7200 جنيه، والـ2.25 حصان 9485 جنيهًا.