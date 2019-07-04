تجديد تعيين إسماعيل الراوي مديرًا لأوقاف جنوب سيناء للمرة العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف، الأربعاء، تجديد تعيين الشيخ إسماعيل الراوي مديرا لمديرية جنوب سيناء، للمرة العاشرة على التوالي.

وجدد الوزير، تعيين عبدالحميد عمر مديرًا عامًا للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، مع استمرار تكليفه بالإشراف على الأعمال الفنية والإدارية بمكتب الوزير، ومحمد إبراهيم على أبو عمرة مديرًا عامًا للإدارة العامة للقروض والمؤسسات، واستمرار ندبه للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

وقرر الوزير ندب راندا صلاح محمود دسوقي مديرًا عامًا للإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق.

