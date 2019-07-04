مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حريق سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، إثر نشوب حريق في سيارة أجرة، بالكيلو 62 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.
وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إن الجثث والمصابين تم نقلهم للمستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق في اتجاه الإسكندرية.
وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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