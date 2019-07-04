"بتعاكس أختي ليه؟".. جملة أنهت حياة شاب في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل "سائق توك توك"، يبلغ من العمر 27 سنة، بمنطقة "طناش".

تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية و3 أشقاء بسبب معاتبتهم له على مضيقته لشيقتهم ومعاكستها في أثناء مرورها بالشارع.

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مشادة كلامية وقعت بين الأشقاء الثلاثة والسائق، تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأخير بطعنة نافذة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

في أقل من 24 ساعة تمكن الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونه النقيب طاهر صالح من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة "مطواه".

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.