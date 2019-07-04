مصر | مخلفات وراء حريق مخزن السلام.. ونناشد المواطنين بالحذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخلفات وراء حريق مخزن السلام.. ونناشد المواطنين بالحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن السبب الفعلى لحريق مخزن بالسلام، هو القاء مخلفات بجوار المخزن، الأمر الذى ادى الى صعود السنة اللهب داخل المخزن، مما أدى الى احتراق جزء منه.

وأضاف المصدر أنه لا توجد شبهة جنائية وراء حريق المخزن، مضيفا ان بعض الحرائق التى تحدث نتيجة لاحراق المخلفات دون وعى من القائمين باحراقها.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المخازن فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.