شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. أول بث لإذاعة صوت العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فى حوار لنا مع الإعلامى الراحل وأحد مؤسسى إذاعة صوت العرب أحمد سعيد سألناه متى بدأ البث بالضبط فى إذاعة صوت العرب ومن كان فى أول فريق عمل فيها، وأولى المواد التى قدمت بهذا اليوم؟ فقال: «كنا ثلاثة فقط أنا ونادية توفيق تحت إشراف الشاعر صالح جودت كمراقب أركان والبرامج الثقافية وصدر لاحقا قرار بتعيين صالح جودت مديرا لصوت العرب واحتج فتحى الديب، وحدثت أزمة لأن صالح جودت كانت طريقة أدائه ناعمة كشاعر ولا تتماشى مع الحس الثورى وكان أول بث يوم السبت «زى النهارده» فى 4 يوليو 1953 وافتتحت بكلمة من محمد نجيب رئيس الجمهورية، وكلمة افتتاح بصوت عبدالخالق حسونة أمين الجامعة العربية وبرنامج غنائى بصوت عبدالوهاب عن دور الأغنية فى خدمة القضية الوطنية، وكان الرئيس عبدالناصر يستعجلنا لاهتمامه البالغ بتأسيس هذه الإذاعة والذى لعب فيه ضابط المخابرات فتحى الديب دورا رئيسيا، وقد كانت إذاعة صوت العرب إذاعة الإذاعات العربية، وقد استقبلت جميع المناضلين السياسيين العرب، ومنهم بن بلله وأبورقيبة وعبدالكريم الخطابى وعلال الفاسى وآخرين، وقد لعبت دوراً بارزاً فى قضايا التحرير لدول شمال إفريقيا وجنوب اليمن، وكانت صوتاً لمجاهدى الجزائر والمغرب وتونس، وكانت تذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية وجبهات التحرير بإفريقيا.

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