شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
أمورك العاطفية إيجابية، وعلى المستوى العملى تبدو الرحلة طويلة، ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
الثور : 21/4 إلى 20/5
قد تضطر إلى الإجابة عن الأسئلة، وربما تصوب خطأ حدث سابقا، وفكرك مشغول بكثير من الأمور.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
ربما تستطيع أن تدفع بأحداث حياتك اليوم أنت تعرف ماذا تريد وكيف تصل إليه وقد تضيف إلى معارفك كثيراً.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
ربما عليك الاستماع والمشاهدة جيداً حتى تعرف أين تقف من الأحداث، لا شك أن التواجد مع الناجحين يساعدك على التقدم.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
القمر مرتفع وكأنك تشحن بالطاقة، ربما تشعر بأنك أكثر حظاً ولكن لا تتصرف باندفاع أو حماقة.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
ربما تحتاج العلاقات الإنسانية والعائلية إلى بعض الاهتمام، لا تجعل اهتماماتك تأخذك من المقربين.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
بالرغم من انشغالك إلا أن هناك أمورا أخرى تتطلب انتباهك ربما أسرتك تحتاج الدعم، خاصة أنك لديك رغبة إنسانية للمساعدة.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
مع الزهرة فى البيت الخامس، واليوم مناسب للتقدم فى أى عمل، وربما تفخر بنفسك فى آخر النهار.
القوس: 21/11 إلى 20/12
الوقت مناسب للاستقلال بالعمل ولا تخش أى خطوط حمراء. لديك كل الطاقة للعمل وحدك وتعرف هدفك.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
الشمس فى بيتك الأول تساعدك طاقتها لمرحلة مثيرة وواعدة وكذلك ارتفاع القمر فى الأسد تساعد طاقته للتقدم.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
ربما عليك أن تتوخى الحذر لأن القمر فى البرج الذى يقابل برجك ومنخفض وعليك بالصبر حتى منتصف الأسبوع.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
تعطى انطباعا جيدا مع كل من تصاحبه وهذا يدعم إخلاص الجميع لك وربما تعطى النصائح الحكيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4 يوليو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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