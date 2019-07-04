شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

أمورك العاطفية إيجابية، وعلى المستوى العملى تبدو الرحلة طويلة، ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

الثور : 21/4 إلى 20/5

قد تضطر إلى الإجابة عن الأسئلة، وربما تصوب خطأ حدث سابقا، وفكرك مشغول بكثير من الأمور.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

ربما تستطيع أن تدفع بأحداث حياتك اليوم أنت تعرف ماذا تريد وكيف تصل إليه وقد تضيف إلى معارفك كثيراً.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

ربما عليك الاستماع والمشاهدة جيداً حتى تعرف أين تقف من الأحداث، لا شك أن التواجد مع الناجحين يساعدك على التقدم.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

القمر مرتفع وكأنك تشحن بالطاقة، ربما تشعر بأنك أكثر حظاً ولكن لا تتصرف باندفاع أو حماقة.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

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ربما تحتاج العلاقات الإنسانية والعائلية إلى بعض الاهتمام، لا تجعل اهتماماتك تأخذك من المقربين.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

بالرغم من انشغالك إلا أن هناك أمورا أخرى تتطلب انتباهك ربما أسرتك تحتاج الدعم، خاصة أنك لديك رغبة إنسانية للمساعدة.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

مع الزهرة فى البيت الخامس، واليوم مناسب للتقدم فى أى عمل، وربما تفخر بنفسك فى آخر النهار.

القوس: 21/11 إلى 20/12

الوقت مناسب للاستقلال بالعمل ولا تخش أى خطوط حمراء. لديك كل الطاقة للعمل وحدك وتعرف هدفك.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

الشمس فى بيتك الأول تساعدك طاقتها لمرحلة مثيرة وواعدة وكذلك ارتفاع القمر فى الأسد تساعد طاقته للتقدم.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

ربما عليك أن تتوخى الحذر لأن القمر فى البرج الذى يقابل برجك ومنخفض وعليك بالصبر حتى منتصف الأسبوع.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

تعطى انطباعا جيدا مع كل من تصاحبه وهذا يدعم إخلاص الجميع لك وربما تعطى النصائح الحكيمة.