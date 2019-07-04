شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات.. حلم «الأتوبيس النهري» في المنصورة يتحول إلى حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 5 سنوات تحوّل حلم ومقترح مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة إلى حقيقة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الأتوبيس النهرى، والتى افتتحها الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، أمس، وهو المشروع الأول من نوعه خارج القاهرة.

بدأت القصة في 2014، عندما قرر 8 طلاب بالفرقة الثالثة بقسمى العمارة والمدنى، وهم «عبدالرحمن مجدى راشد، عبدالرحمن قشطة، سارة عادل الجمل، هاجر مسعد البلتاجى، سارة الشربينى، رانيا صيام، آية أحمد، ومهند عصمت»، قضاء إجازة الصيف في البحث عن مشروع يقضى على التكدس المرورى، تحت إشراف الدكتور مهند فودة، المدرس المساعد بالكلية آنذاك، ودرسوا إمكانية استغلال النيل لحل المشكلة من خلال الأتوبيس النهرى، مقترحين إنشاء 12 محطة، وتم عمل دراسة كاملة وماكيت أساسى للفكرة، وعرضه على اللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية الأسبق، الذي تحمس كثيرًا له، ووعد بتنفيذه، لكنه ظل حبيس الأدراج، حتى اتخذ المحاسب حسام الدين إمام، المحافظ الأسبق أيضًا، خطوات إيجابية في سبيل التنفيذ.

وفى 23 مايو 2016، شكّل «إمام»، لجنة لدراسة إنشاء «الأتوبيس النهرى» من جميع جوانبه الفنية والهندسية والمالية والإدارية وإصدار التراخيص اللازمة ووضع خارطة طريق وبرنامج زمنى للبدء والانتهاء من التنفيذ، وحصل على موافقة من اللواء رضا إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى بوزارة النقل في أثناء زيارته للمحافظة، وفى 1 أكتوبر 2017، أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، المحافظ السابق، طرح أعمال مراسى الأتوبيس النهرى الجديد، تمهيدًا للبدء في التنفيذ مع دراسة طرح حق استغلالها للشركات المتخصصة، مؤكدًا أن المشروع يتم بالتعاون بين وزارة الرى ومعهد بحوث النقل النهرى في الإسكندرية، كما أجريت دراساته على أعلى مستوى، وفقًا للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالمحطات.

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وبدأ «الشعراوى» متابعة إنشاء المراسى، ووعد بافتتاح المشروع في منتصف 2018، لكنه لم ينته خلال هذه الفترة، ورحل قبل أن يجنى ثماره، ثم تولى الدكتور كمال جاد شاروبيم، المحافظ الحالى، المسؤولية في سبتمبر 2018، حتى تم افتتاح المرحلة الأولى منه في 3 يوليو 2019، وطالب وزير الرى، بإنشاء محطتين جديدتين على شاطئ النيل بطلخا.

وقال «شاروبيم»: «ندرس التوسع في المشروع ليغطى عددا من مراكز المحافظة بدءًا من شربين وحتى ميت غمر كمرحلة ثانية ثم يمتد ليربط محافظات دمياط والدقهلية والغربية والقليوبية للقضاء على الزحام والتكدس المرورى، بالإضافة لتسهيل عمليات النقل النهرى بينهم»، لافتًا إلى تنفيذ أتوبيسين نهريين سعة كل منهما 50 راكبًا، وسعر التذكرة 5 جنيهات، من المحطة الأولى أمام المحافظة وحتى الأخيرة أمام الجامعة، كما تم تنفيذ 4 تاكسيات نهرية حرة لنقل الركاب بشكل أسرع حسب الرغبة.

وأوضح الدكتور مهند فودة، المشرف على المشروع، أن بداية المشروع كانت بفكرة من 8 طلاب متميزين بالفرقة الثالثة بقسمى عمارة ومدنى والذين بحثوا عن أحد المشروعات التي تخدم مدينة المنصورة وتساهم في حل أحد أكبر مشكلاتها، وهى الزحام المرورى والتكدس والاختناقات الحادة في شوارعها الرئيسية والفرعية، وتوصّلوا إلى فكرة الأتوبيس النهرى بطول 7 كيلومترات على ضفة النيل بين مدينتى المنصورة وطلخا على أن تكون سعة الواحد من 30 إلى 50 راكبًا، لافتًا إلى أن رحلته ستستغرق من أول لآخر محطة نحو 35 دقيقة على أن يبدأ خط سيره من محطة «حى قولونجيل» مرورًا بمحطات (توريل والمحافظة وقصر الثقافة وكوبرى طلخا والمدير وجيهان والجامعة)، وصولًا إلى محطته الأخيرة بقرية أويش الحجر، وبذلك سيربط شرق المدينة بغربها من خلال 9 محطات. وأضاف «فودة»، أن الطلاب عرضوا استخدام الأتوبيس النهرى للتذاكر الذكية، أسوة بالمترو في القاهرة، لكن التصميم الحالى يختلف عن التصميم الذي قدمه الطلاب من قبل، إذ تم تكليفه بعمل تصميم معمارى، ولم ينفذ من المشروع سوى 4 محطات فقط.

وأشار المهندس عبدالله حامد، مدير الإدارة العامة لمشروعات الرى في المنصورة- التي أشرفت على إنشاء المراسى، إلى أن المراسى الـ4 في مدينة المنصورة تكلفت 22 مليونًا و740 جنيهًا، كما تم إسناد محطتين أخريين بالأمر المباشر على شاطئ النيل بطلخا، بتكلفة 16 مليونا، شريطة مراعاة المظهر الحضارى للمحطات لتكون منطقة سياحية وجاذبة للركاب، مردفًا: «الدولة لديها الكفاءات المهنية التي تستطيع تنفيذ الأتوبيس النهرى في أي مكان لاستغلال نهر النيل في نقل الركاب وتخفيف الزحام على الطرق البرية».