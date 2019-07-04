شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نعد المواطنين بتقديم خدمة ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن كل مؤسسات الدولة تتكاتف من أجل توفير خدمة صحية متميزة للمواطن.

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وتابع «مجاهد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء: «لولا الإرادة السياسية ما تم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، ونعد المواطنين بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية ووفقًا للمعايير».

وأضاف أن مواطني بورسعيد يستقبلون مشروع التأمين الصحي بفرحة شديدة، لافتًا أن وزيرة الصحة تقوم بالمرور على الوحدات الصحية ببورسعيد.

وأشار إلى أنه تم عمل زراعة أول قوقعة من نوعها في منظومة التأمين الصحي الجديدة ببورسعيد.