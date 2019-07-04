شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى 3 يوليو.. مؤسس «تمرد» يتحدث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود بدر، مؤسس تمرد وعضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة تعرضت لضغوطات دولية، كي لا تنحاز إلى إرادة الشعب المصري في صورة 30 يونيو.

وتابع بدر خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «عقدنا مؤتمرا صحفيا في جريدة الوطن يوم 3 يوليو لحث المصريين على الاستمرار، والرد على تهديدات أمريكا، ثم تلقيت اتصالا هاتفيا من العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكري، وأخبرني بأن الفريق السيسي ينتظرني لحضور الاجتماع».

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وأضاف: «طلبت من المتحدث العسكري أن يحضر زميلي محمد عبدالعزيز الاجتماع».

وأوضح بدر أنه رفض طلب اللواء محمد العصار بحضور الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، اجتماع 3 يوليو، قائلاً: «الدكتور محمد البرادعي، حاول إقناعي بالموافقة على حضور الكتاتني الاجتماع، حيث قال لي الإخوان لن يحضروا، لكن إذا رفضنا دعوتهم سنظهر بصورة المتعنتين، وحال حضورهم لن يستطيع أحد إجبارنا على أي قرار».

وأشار بدر إلى أن الكتاتني رفض حضور الاجتماع بعد مكالمة هاتفية مع اللواء العصار لمدة ثلث ساعة.