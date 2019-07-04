شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يكشف السبب الحقيقي وراء توقف عروض «مسرح مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان على ربيع السبب وراء إعلان الفنان أشرف عبدالباقي، انتهاء عروض «مسرح مصر»، بعد تقديم 120 عرضًا على مدى 7 سنوات.

وأكد أن إعلان انتهاء عروض «مسرح مصر»، تم بالاتفاق والتشاور بين الفريق والفنان أشرف عبدالباقي، موضحًا أن القرار جاء بسبب التخوف من هبوط وتراجع العروض المسرحية التي يقدمها الفريق، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود نصوص مسرحية جيدة سيكون القرار نهائيا ولا رجعة فيه.

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وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «تن»: أنه في حالة وجود نصوص مسرحية على المستوى المأمول والمرجو، لن يستطيع أحد إيقاف نجاح «مسرح مصر»، وستستمر العروض، مؤكدًا أنه لا توجد خلافات أو مشكلات بين الفنان أشرف عبدالباقي ونجوم الفريق، معقبًا: «المسرح بيتنا ولا تشغلنا الفلوس ولما بنتجمع بننسى كل حاجة».

وتابع: «قدمنا أغلب الموضوعات الكوميدية في مسرح مصر، لذلك نحن بحاجة إلى وجود نصوص مختلفة عن ما تم تقديمه، حتى لا يتحول الأمر إلى عرض مكرر لا يحمل جديدًا، وهو ما قد يأتي بردود سلبية عند الجمهور»، مؤكدًا: لو وجدنا نصوص كوميدية جيدة من الممكن استمرار المسرح.

وأشار إلى أن نجاح مسرح مصر لم يتوقعه أحد، لافتًا إلى أن في حال كان هذا الموسم الأخيرة لمسرح مصر، فسيتجه لعمل مسرحيات مستقلة.

وأعلن الفنان أشرف عبدالباقى عن آخر عروض «مسرح مصر»، والذي من المقرر أن ينطلق في موسم عيد الأضحى المقبل.