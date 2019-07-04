شكرا لقرائتكم خبر عن «القمري» يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح منشآت جديدة بجامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ المنشآت الجديدة، والتي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ ووزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات والشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وصرح «القمري» بأن الافتتاحات الجديدة تشمل الإدارة العامة للجامعة، والمكتبة المركزية، ومركز المؤتمرات، ودار الضيافة والإسكان المتميز للطالبات، ومركز الخدمات الطلابية، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الذكاء الاصطناعي، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، وكلية الحقوق، وورش كلية الزراعة، وورش كلية الهندسة «ثلاثة مبان».

وأضاف بأن هذه المشروعات تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثماني الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية، في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول في الجامعة.

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وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذه المشروعات تمثل أهم ملامح المرحلة التنموية الجديدة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتى في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030.

وأوضح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الجامعة هو ربط خريجيها بسوق العمل، وإعداد خريج يلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى إن الجامعة شهدت طفرة كبيرة في عدد من المنشآت الجديدة واعتماد الكليات وتطوير البحث العلمى والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب.

وأكد القمري أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو التعاون والانفتاح على الجامعات العالمية، حيث تم عقد أكثر من «60» اتفاقية وشراكة خاصة بالتبادل العلمى والطلابى مع عدد من الجامعات العربية والعالمية، كما تضاعف أعداد البعثات الخارجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه والتوسع في قبول الطلاب الوافدين.