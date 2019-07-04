شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: انتظام عمليات صرف معاشات يوليو ليومها الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو مع الزيادات المقررة لليوم الثالث على التوالي، حيث اطمأنت والى إلى سير عملية الصرف بيسر ودون شكوى، ومتابعة اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لعمليات الصرف بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

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وبلغ إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشاتها منذ بداية شهر يوليو الجارى حتى عصر الأربعاء مليونًا و٢٥٧ ألف عملية صرف بقيمة إجمالية قدرها مليار و٧٤٥ مليون جنيه، حيث بلغ عدد عمليات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ٧١٩ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية قدرها ٧٩٣ مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد ٥٣٨ ألف حالة بقيمة إجمالية ٩٥٢ مليون جنيه.

والجدير بالذكر أنه قد تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى ليصبح الخميس 4 يوليو بدلًا من الجمعة، بينما يبدأ الصرف للمعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ الإجراءات القصوى استعداداً لبدء صرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وحد أقصي 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.