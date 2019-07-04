شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و111 ألفًا و315 رأس ماشية، بينهم 677 ألفا و371 من الأبقار، 383 ألفًا و974 من الجاموس، 74 ألفا و248 من الأغنام، و2672 من الماعز، منذ بداية الحملة حتى الآن.