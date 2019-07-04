شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء برج ورفع 10 أطنان مخلفات مبانٍ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية والارتقاء بمنظومة النظافة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

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قال محمد سيد، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية، قامت بردم قواعد برج مهيأ للبناء على مساحة 200 متر مربع بقرية دماريس، وتحرير محضر إيقاف أعمال، وإزالة بناء مخالف بالمهد على أرض زراعية بعزبة المجيدي على مساحة قيراط ونصف، وإزالة أخرى بالمهد بعزبة أبوسويلم على مساحة 100 متر مربع، في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح مصطفى مرسي، رئيس الوحدة المحلية للبرجاية، أنه في إطار الاهتمام بالبيئة والنظافة العامة تم رفع 10 أطنان مخلفات هدم وقمامة خلال حملة نظافة مكبرة بعزب صلاح الدين والجوهرجي وأبوسويلم وعاكف، وتمت إزالة فورية لجميع الإشغالات بشارع تبارك بقرية صفط اللبن.

وفي إطار المتابعة الميدانية للإدارات الخدمية تم المرور على الوحدات الصحية بالبرجاية وزهرة لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات للمواطنين وانضباط الحضور والانصراف للعاملين، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم، وتحسين الطرق برصفها وتمهيدها وإنارتها لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على الممتلكات.