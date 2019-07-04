شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سعيد: نسبة البطالة في تركيا وصلت إلى 14% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية، إن هزيمة حزب الحرية والتنمية، التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية في إسطنبول كانت صدمة كبيرة للنظام التركي، ويبدوا أن أعصاب النظام في تركيا لم يستوعبها حتى الآن، حيث قد سبق وأصر أردوغان على إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد فوز أكرم إمام أغلو، وبالفعل أعيدت الانتخابات وفاز أوغلو للمرة الثانية في الانتخابات.

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن إعادة الانتخابات في إسطنبول منحت المعارضة التركية كثيرًا، وكانت فرصة سانحة لزيادة شعبية أوغلو، مؤكدًا أن أوغلو سيكون منافسا حقيقيا لأردوغان في انتخابات تركيا الرئاسية في 2023.

وأشار الخبير في الشؤون التركية إلى أن أوغلو يتميز بسمات خاصة، وهي من صنعته كبطل كما أنه يتمتع بكاريزما خاصة حين استطاع أن يقدم خطابا سياسيا مغايرا لخطابات المعارضة التركية سابقًا، حيث إن تصريحاته لامست هموم المعارض التركي، وأصبحت المعارضة التركية على قلب رجل واحد.