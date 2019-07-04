شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إقبال المواطنين على التسجيل في التأمين الصحي «مُبهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن هناك انتظاما للخدمات الطبية في اليوم الثالث على التوالي في محافظة بور سعيد بعد بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل خلال الفترة التجريبية، موضحًا أن تواجد المواطنين للتسجيل في التأمين الصحي الشامل مُبهر للغاية، والأعداد تستمر.

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وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن المواطنين الذين أقبلوا على تسجيل أسمائهم وأسماء ذويهم في التأمين الصحي الشامل أعربوا عن رضاهم في الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هناك جولة تفقدية لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حيث لم تُغادر بور سعيد منذ الأمس، وفي جولة اليوم كان بصحبتها اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد.

وتابع: «الحمد لله فعلا فيه تغيير كبير جدا، وفيه ناس كتير قعدت تُشكر الوزيرة والمحافظ، وفيه إعلاميين جاءوا وصوروا هذه المقاطع، فتقييمي جيد للغاية، في ثالث أيام تطبيق المنظومة»، موضحًا أنه للمرة الأولى يتم عمل عمليات لم تحدث في محافظات القناة في مستشفيات بور سعيد، مثل إجراء عملتين لزارعة قوقعة لطفلين.

وأشار إلى أنه تم إجراء عمليتين زراعة قرنية في مستشفى الرمد ببورسعيد، و5 عمليات قسطرة قلبية، بعد أن كان المرضى يتوجهون لإجراء هذه العمليات في المحافظات الكبرى.