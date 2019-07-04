شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنعاقب البعثات البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تطورات محاولات مصر، إيقاف بيع قطع آثار مصرية في لندن.

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وتابع وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «اللجنة القومية للآثار المستردة عقدت اجتماعا، عقب التأكد من عرض رأس توت عنخ آمون في بريطانيا، حيث تم إرسال خطاب إلى السلطة المركزية البريطانية»، مضيفاً: «بالرغم من كافة الإجراءات التي اتخذت من الخارجية المصرية، واليونسكو، إلا أن بريطانيا خذلتنا، واستمرت في تنظيم المعرض».

وأوضح أن المعرض البريطاني يستعد لبيع رأس توت عنخ آمون غدا، مردفا: «مصر ستستمر في ملاحقة المتورطين وأي جهة تشتري آثارًا مصرية»، موجهًا الشكر لإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بعد إعادتها قطع آثار مهربة بطرق غير مشروعة إلى مصر.

وأشار «وزيري» إلى أنه من المحتمل أن تتخذ اللجنة الدائمة للآثار المصرية، قرارات ضد البعثات الأثرية البريطانية التي تعمل بمصر، مؤكدا أن لندن خالفت المعاهدات الدولية بعد موقفها السلبي تجاه بيع الآثار المصرية.