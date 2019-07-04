شكرا لقرائتكم خبر عن «التلواني»: التأمين الصحي الشامل يقلّل نفقات المواطن المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أمير التلواني، مسؤول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يرجع إلى مفهوم التغطية الصحية الشاملة. وتابع «التلواني»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء: «نستهدف تغطية جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية صحيًا بأن يكونوا تحت مظلة صحية موحدة وليست مفتتة». وأضاف أن المنظومة ستتيح للمواطن حرية اختيار تلقي الخدمة، لافتًا إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل يقلل من إنفاق المواطن المصري على الرعاية الصحية.

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