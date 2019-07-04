شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 26 منشأة طبية مخالفة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ 26 منشأة طبية خاصة مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ8 منشآت طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهر يونيو الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاءت قرارات الإغلاق لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، عقب المرور على 290 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

من جانب آخر، حررت المديرية (259) محضر مخالف للاشتراطات الصحية ،كما أعدمت (836) كيلو من المواد الغذائية و(112) لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.