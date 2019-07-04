شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 5 آلاف سيدة في مبادرة «سرطان الثدي» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن فحص 2000 سيدة ضد مرض سرطان الثدي بالبحيرة، في انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص سرطان الثدي، موضحًا ارتفاع نسبة المشاركة في الحملة وفحص 5 آلاف سيدة خلال أعمال الحملة حتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال مبادرة «دعم صحة المرأة» بقرية زاوية غزال في مركز دمنهور، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالمعطي، منسق الحملة بمحافظة البحيرة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات التي تواجه السيدات وتعوق إقبالهن لإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة، ودعا السيدات في المحافظة إلى المشاركة في الحملة، مشيرًا إلى أن الفحص مجاني بالرقم القومى فقط، وأن فريق العمل جميعه من السيدات بداية من الطبيبة حتى التمريض، وأن الفحوصات تحفظ خصوصية المرضى.