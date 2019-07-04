شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق بسيارة أجرة بالكيلو 62 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، فيما رفعت أوناش المرور حطام الحادث من الطريق، وتم نقل المتوفين و المصابين للمستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق فى الاتجاه للاسكندرية ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.