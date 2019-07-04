شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يستدعى وكلاء شركة أبل العالمية لوجود عيب بمنتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه استدعى مسئولى شركة آبل العالمية فور رصد وجود تحذيرات حول ظهور عيب في بطارية منتج آبل (MacBook Pro 15 - inch).

واجتمع اللواء دكتورراضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، مع وكلاء أبل في مصر لمناقشه أبعاد المشكلة تفصيلاً، والإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانبهم لمواجهة المشكلة بما لا يخالف قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وبما لا يضر بصحة المستهلك والذين أكدوا علي التزامهم بحقوق المستهلك المصري وتنفيذهم لتعليمات قانون حماية المستهلك.

وأكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز على وكلاء الشركه الالتزام باستبدال البطارية المعيبة فى حال التأكد من وجود عيب بها وتوجيه العملاء مباشرة لأقرب مركزخدمة لاستبدال البطارية أو الاتصال بهم على أرقام 19857 / 15133.

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