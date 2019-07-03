أخبار مصر | فريقا ناميبيا وكينيا يغادران مطار القاهرة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريقا ناميبيا وكينيا يغادران مطار القاهرة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر مطار القاهرة فريق ناميبيا من مبني الركاب رقم 2 على الخطوط الإمارتية رحلة رقم Ek924، وتم إنهاء إجراءات سفر الفريق من قبل العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، واستضافتهم في استراحات الدرجة الأولى.

وكان في وداعهم الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

كما يغادر الآن فريق كينيا من صالة 4 على خطوط مصر للطيران رحلة رقم MS849.