أخبار مصر | إجراء عمليتي زرع قرنية بمستشفى رمد بورسعيد لأول مرة بمدن القناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء عمليتي زرع قرنية بمستشفى رمد بورسعيد لأول مرة بمدن القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الرمد والتي أجرت اليوم عمليتي زرع قرنية لأول مرة في محافظة بورسعيد، ومدن القناة، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة أن المستشفي تقدم خدمات طبية غير مسبوقة فى المحافظة ومدن القناة وفقا لأعلي معايير الجودة.

وكانت وجهت وزيرة الصحة والسكان، بزيادة أعداد مدخلي البيانات بجميع وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد لاستيعاب الإقبال الكثيف من المواطنين وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة، وفتح ملف طب الأسرة، وإجراء الكشف الطبي المجاني والذي يتم لجميع المواطنين المقبلين على الإنضمام للمنظومة الجديدة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان مستشفى النساء والتوليد بالمصح البحري، مشيرة إلى أنها أول مستشفي يتم تسجيلها ضمن المستشفيات التى سيتم اعتمادها من خلال هيئة الرقابة والاعتماد والجودة بالتأمين الصحي الجديد، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفي، خاصة قسم حضانات الأطفال والذى يشمل 15 حضانة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أعلي مستوي، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

